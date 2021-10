Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Pattonville: Hasenstall zerstört

Ludwigsburg (ots)

Am Wochenende machten sich Unbekannte in der John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville bei einer Grundschule an einem größeren Hasenstall bzw. Gartenhäuschen, der sich noch Rohbau befindet, zu schaffen. Es wurden Steckdosen und Heizkörper aus der Wand gerissen und Verteilerkästen aufgehebelt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0, bittet um Hinweise zu dieser Sachbeschädigung.

