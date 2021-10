Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Beim Einfädeln einen Reisebus übersehen - Unfall mit 25.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Unfall in der Rudolf-Diesel-Straße in Sindelfingen. Ein 81-jähriger Mercedes-Lenker wollte von der Käsbrünnlestraße kommend in die Rudolf-Diesel-Straße einfädeln. Zu Beginn des Einfädelungsstreifens ist dieser mittels einer durchgezogenen Linie von der Durchgangsfahrbahn der Rudolf-Diesel-Straße abgegrenzt. Auf der Durchgangsfahrbahn war ein 41-jähriger Reisebusfahrer unterwegs. Der Senior überfuhr die durchgezogene Linie, wobei er den Bus übersah und mit diesem kollidierte. An dem Bus entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Der Mercedes war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hier beläuft sich der Sachschaden auf etwa 18.000 Euro.

