POL-LB: Sindelfingen: Unfall mit 25.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da eine Linksabbiegerin den entgegenkommenden Verkehr übersah, kam es am Montag gegen 13:45 Uhr in der Mahdentalstraße in Sindelfingen auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Sindelfingen-Ost zu einem Unfall. Die 58-jährige VW-Lenkerin, die auf die Autobahn Richtung Singen abbiegen wollte, nahm den entgegenkommenden 43-jährigen Mercedes-Fahrer aus ungeklärter Ursache nicht war. Bei dem Zusammenprall entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Verkehr musste kurzzeitig durch die Bundespolizei geregelt werden.

