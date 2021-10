Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mülleimerbrand in der Meiereistraße

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 08:10 Uhr wurde ein brennender Mülleimer in der Meiereistraße in Ludwigsburg gemeldet. Vermutlich wurde der Brand durch eine entsorgte Zigarette ausgelöst. Ein 47-jähriger Zeuge konnte den Brand mit zwei Eimern Wasser löschen, bevor die Feuerwehr Ludwigsburg eintraf. Diese war mit einem Fahrzeug und zwei Wehrkräften vor Ort. Es entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell