Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Pedelec gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Montag zwischen 18:00 Uhr und 20:50 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein grünes Pedelec der Marke Velo de ville, Typ CEB 900 E City von einem Schulhof in der Karlstraße in Ludwigsburg. Das über 3.500 Euro teure Pedelec war an einem Fahrradständer im Bereich des Schulhofs angeschlossen gewesen. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, bittet um Hinweise zu diesem Diebstahl.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell