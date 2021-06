Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mutmaßliches Diebesgut sichergestellt - Wem gehören die Fahrräder?

Seevetal (ots)

Am Sonntag (06.06.2021) wurde in Meckelfeld ein 37-jähriger Mann, der drei Fahrräder in der Öffentlichkeit zum Kauf anbot, angetroffen. Befragt nach der Herkunft der Räder, machte er widersprüchliche Angaben, so dass die Beamten die Fahrräder wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls sicherstellten.

Es handelt sich hierbei um die folgenden Fahrräder:

silberfarbenes Damensportrad des Herstellers "PEER" (Modell: Peer-LS)

grau-gelbes Kinderrad des Herstellers "PEGASUS" (Modell: Avantis)

silberfarbenes Damenrad des Herstellers "PEGASUS" (Modell: Milano)

Die Polizei Seevetal sucht die rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümer der Räder. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04105 6200.

