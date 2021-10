Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: Seitenscheibe gesplittert

Ludwigsburg (ots)

Die Beifahrerscheibe eines VW splitterte am Montag gegen 20:25 Uhr auf der Bundesautobahn 81, in Höhe der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost. Der 39-jährige Fahrer teilte der Polizei mit, ein Stein sei von der Seite gegen die Scheibe geprallt. Er gehe davon aus, es habe sich um Steinewerfer gehandelt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg fahndete in der Folge nach entsprechenden Personen, konnte jedoch nichts Verdächtiges feststellen. Ob der fragliche Stein tatsächlich von einer Person am Fahrbahnrand geworfen wurde, ist unklar. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Der VW konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Polizei, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

