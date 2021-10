Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Brandsatz an Auto zündet nicht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter befestigten zwischen Sonntag 18:00 Uhr und Montag 07:20 Uhr im Löchgauer Veilchenweg mittels Draht einen Brandsatz am Rad eines VW. Aus bislang unbekannten Gründen zündete der Brandsatz nicht. Lediglich das vermutlich zur Zündung dienende Küchenpapier war angekokelt. Durch den Draht entstand an der Felge des Pkw ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0, bittet Zeugen, sich zu melden.

