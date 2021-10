Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in Großbottwar auf einem Geschäftsparkplatz in der Sonnenbergstraße, bei dem Kreisverkehr Kleinbottwarer Straße, einen geparkten Ford. Der Unbekannte kollidierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem Ford und fuhr anschließend ohne Weiteres davon. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, bittet Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell