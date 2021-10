Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht nach rückwärtigem Ausparken

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 07:00 Uhr eine Unfallflucht vor einer Bäckerei in der Bachstraße in Sindelfingen. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte beim rückwärts Ausparken den Citroën einer ebenfalls rückwärts ausparkenden 48-Jährigen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Unbekannte entfernte sich unbeirrt von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 68690, sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell