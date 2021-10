Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Feuerwehr befreit Jugendliche aus PKW

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 18:55 Uhr befreite die Freiwillige Feuerwehr Pleidelsheim eine 17-jährige Beifahrerin aus einem PKW am P+R Parkplatz in Pleidelsheim. Sie hatte sich beim Aufheben eines Kugelschreibers so unglücklich den Finger zwischen Sitz und Seitenbegrenzung eingeklemmt, dass sie nur durch das Abnehmen der Sitzverkleidung aus ihrer misslichen Lage befreit werden konnte. Sieben Feuerwehrleute waren mit einem Fahrzeug am Einsatzort. Die 17-Jährige zog sich nur leichte Verletzungen zu.

