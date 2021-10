Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand zwischen Samstag 13.45 Uhr und Sonntag 14.00 Uhr in der Eberhardstraße in Asperg bei einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen geparkten Ford, der entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unbekannte machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell