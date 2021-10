Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Handy geraubt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang Unbekannter attackierte am Samstag gegen 04:00 Uhr im Bereich der Friedrich- und der Adolfstraße in Kornwestheim drei Personen und raubte ein Smartphone. Zuvor war es in einem Lokal im Bahnhofsbereich zwischen dem Unbekannten und zwei 24-jährigen Frauen zu einem Streit gekommen, nachdem er versucht habe zu flirten. Die Frauen hätten daraufhin das Lokal verlassen und auf dem Weg noch einen 19-jährigen Bekannten getroffen. Der unbekannte Täter sei ihnen gefolgt und habe begonnen die Personen zu schlagen. Zu ihm habe sich ein weiterer Mann gesellt, der aber in die Handgreiflichkeiten nicht involviert gewesen sei. Als eine der Frauen die Taten mit ihrem Smartphone gefilmt habe, griff sich der Unbekannte das Gerät und gab es nicht mehr zurück. Das entwendete Handy hat einen Wert von etwa 550 Euro. Der Täter wird als etwa 170 cm groß und mit kurzen, zotteligen, hellen Haaren beschrieben. Er habe eine schwarze Bomberjacke und Sportschuhe getragen. Sein Bekannter habe eine schwarze Mütze getragen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, bittet Zeugen, sich zu melden.

