Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Nieder-Olm: Alkoholisierter Radfahrer auf Abwegen

Heidesheim/ Nieder-Olm (ots)

Am Sonntag den 11.07.2021 wird dem Polizei-Notruf gegen 17:50 Uhr durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Radfahrer auf der A 63 in Fahrtrichtung Mainz gemeldet. Demnach sei der Radfahrer an der Anschlussstelle Nieder-Olm auf die Autobahn 63 aufgefahren und von da an auf dem Seitenstreifen gefahren.

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Heidesheim konnte den Schlangenlinien fahrenden Radfahrer daraufhin kurz nach der Anschlussstelle Nieder-Olm auf dem Seitenstreifen feststellen und kontrollieren. Bei der ersten Kontaktaufnahme können die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 36 jährigen aus Mainz feststellen. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,8 Promille.

Der Mann gab an, auf dem Heimweg nach Mainz gewesen zu sein - die Autobahn sei der einzige Weg dorthin, den er kannte. Statt nach Hause zu fahren, wird der Herr zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht und die Weiterfahrt untersagt. Zudem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Da er zuvor bereits wegen Trunkenheit im Verkehr aufgefallen ist, bleibt zu hoffen, dass ihn die eingeleitete Strafanzeige zum Nachdenken anregt.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde durch den Fahrradfahrer kein anderer Verkehrsteilnehmer behindert oder gefährdet.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell