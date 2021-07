Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Raub an der Thyssenstraße

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Dienstagvormittag war ein 36-jähriger Klever mit Grünschnittarbeiten an einem Verbrauchermarkt an der Thyssenstraße beschäftigt.

Als er den angefallenen Grünschnitt gegen 11.20 Uhr zum wiederholten Male an der Rückseite des Marktes ablegen wollte, bedrohte ihn ein Unbekannter mit einer Pistole und forderte Geld. Der Klever übergab sein schwarzes Portmonee an den Räuber, der daraufhin in Richtung Otto-Brenner-Straße flüchtete.

Beschreibung des Unbekannten:

185 - 190 cm groß, 30 - 40 Jahre alt, dunkler Teint, blau-schwarze Jacke, schwarze Jogginghose, dunkle, mit Erde verschmutzte Schuhe. Der Räuber sprach Deutsch mit einem unbekannten Akzent. Er erbeutete Bargeld, eine Krankenversicherungskarte sowie eine Sparkassenkarte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

