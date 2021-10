Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Jugendlicher entwendet Kleidung

Ludwigsburg (ots)

Beim Versuch Kleidungsstücke im Wert von etwa 370 Euro zu entwenden, konnte ein 14-Jähriger am Freitag gegen 18:30 Uhr in einem Geschäft in einem Einkaufszentrum in der Tilsiter Straße in Sindelfingen zunächst von Ladendetektiven aufgehalten werden. Der Jugendliche widersetzte sich daraufhin derart, dass er mit der Kleidung flüchten konnte. Hierzu schlug er zwei Ladendetektive. Im Verlauf seiner Flucht entledigte er sich der Tasche, in der sich das Diebesgut befand. Durch hinzugerufene Polizeibeamte konnte der 14-Jährige festgestellt und als Tatverdächtiger identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell