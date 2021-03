Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkrs Tuttlingen) Streifschaden im Pferdekreisel 4.3.21

Trossingen (ots)

Eine 73-jährige Autofahrerin hat mit ihrem Auto am Donnerstagabend in der Bahnhofstraße einen Citroen gestreift. Sie fuhr mit ihrem Ford in den Pferdekreisel ein, unterschätzte aber den Abstand zu der 25 Jahre alten Fahrerin des anderen Autos, die sich bereits im Kreisel befand und Vorfahrt hatte. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

