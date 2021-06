Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Heckscheibe eingeschlagen - Taschen geklaut in Bad Nauheim ++ Baucontainer aufgebrochen in Bad Vilbel ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 22.06.2021

Heckscheibe eingeschlagen - Taschen geklaut Bad Nauheim: Auf einen am Golfplatz am Nördlichen Park abgestellten BMW wurden am Samstag (19.6.) Diebe aufmerksam. Im Fahrzeug entdeckten die Langfinger gegen 14.25 Uhr zwei Taschen, schlugen kurzerhand die Heckscheibe des X5 ein und flüchteten mit der Beute im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Trotz des Signals der Alarmanlage des PKW konnten die Einbrecher unerkannt entkommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

E-Bike Giant gestohlen

Bad Nauheim: Eine unschöne Überraschung machte die Besitzerin eines Pedelecs am Sonntag (20.6.) in der Frankfurter Straße. Um die Mittagszeit musste sie feststellen, dass ihr 2600 Euro-teures E-Bike aus dem Fahrradständer vor dem Haus gestohlen wurde. Sie hatte das schwarz-blaue Giant Explore dort am Dienstagabend (15.6.) abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Hinweise auf Tat und Täter, sowie den Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Gartenhütte aufgebrochen I

Friedberg: Einer Gartenhütte im Kleingartenverein im Weideweg statteten Diebe zwischen Dienstagnachmittag (15.6.) und Freitagnachmittag (18.6.) einen Besuch ab. Sie stahlen aus der Hütte Maschinen, Grill, und Gartenzubehör im Wert von ca. 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Rot-weißer Motorroller gestohlen

Friedberg: Einen Motorroller entwendeten Diebe am Montagnachmittag (21.6.) aus der Wilhelm-Leuschner-Straße. Das rot-weiße Kleinkraftrad parkte im Vorgarten eines Mehrfamilienhauses. Die Diebe überwanden die Sicherung des Rollers und stahlen das etwa 500 Euro teure Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Gartenhütte aufgebrochen II

Reichelsheim: Nachdem Diebe ein Vorhängeschloss zu einer Gartenhütte in der Gartenfeldstraße aufgebrochen hatten, stahlen sie daraus Gartengerät im Wert von ca. 300 Euro. Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstagmittag (19.6.) und Montagmittag (21.6.). Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Baucontainer aufgebrochen

Bad Vilbel: Im Laufe des Wochenendes suchten Diebe offenbar Baustellen in Bad Vilbel heim. Von einem Baustellengelände in der Paul-Ehrlich-Straße entwendeten bislang unbekannte Diebe Baugeräte und Werkzeuge. Zwischen Freitag (18.6.) um die Mittagszeit und Montagfrüh (21.6.) brachen die Langfinger die Tür zu einem Baucontainer auf und entwendeten Diebesgut im Wert von etwa 1000 Euro. Die Baustelle befindet sich hinter einem Wohnhaus. Aus einem Rohbau in der Paul-Ehrlich-Straße entwendeten die Täter, ebenfalls im Laufe des Wochenendes, Baugerät im Wert von ca. 1500 Euro, nachdem sie eine Tür aufgehebelt hatten. Auch auf einer Baustelle in der Johannes-Gutenberg-Straße hebelten die Unbekannten das Schloss zu einem Baucontainer auf und stahlen Baugerät im Wert von ca. 7000 Euro. Der Abtransport der Beute erfolgte vermutlich mit einem Fahrzeug. Die Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 nimmt Hinweise von Zeugen zu Taten und Tätern entgegen.

Rad gestohlen

Bad Vilbel: Ein blaues Orbea Mountainbike entwendeten Diebe aus einem Carport in der Straße "Am Kollergang" in Massenheim. Der Diebstahl des angeschlossenen Rades wurde am Sonntag (20.6.) in den Abendstunden festgestellt. Wann genau das Rad gestohlen wurde, kann nicht genau gesagt werden. Das Rad hat einen Wert von ca. 550 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

