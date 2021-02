Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mehrere Pkws gestreift

Baden-Baden (ots)

Eine 84-jährige VW-Fahrerin streifte am Donnerstag beim Befahren der Frankenstraße zwei geparkte Autos. Die ältere Dame kam aufgrund Unachtsamkeit einem ordnungsgemäß geparkten Opel zu nahe und beschädigten diesen an der linken Fahrzeugseite. Circa sieben Meter dahinter streifte sie erneut mit ihrem Pkw ein geparktes Auto. An diesem Auto, einem abgestellten Ford, entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Erst nach dem zweiten touchierten Fahrzeug blieb die ältere Dame mit platten Reifen und gebrochener Vorderachse stehen. Ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro an ihrem Fahrzeug ist die Folge. Der Gesamtschaden hingegen beläuft sich auf rund 10.000 Euro. /bp

