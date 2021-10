Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Radfahrer auf Kreuzung von PKW erfasst

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 14:20 Uhr kollidierte ein PKW im Kreuzungsbereich der Robert-Bosch-Straße und der Zeppelinstraße in Besigheim mit einem Radfahrer. Eine 48-jährige VW-Fahrerin, die die Robert-Bosch-Straße in Richtung der Bundesstraße 27 entlang fuhr, übersah den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Radler vermutlich, weil sie durch die Sonne geblendet wurde. Der 70-jährige Radfahrer wurde über die Motorhaube geschleudert und erlitt Verletzungen. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell