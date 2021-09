Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflüchtiger gesucht

Stadthagen (ots)

In der Zeit vom 14.09.21, 11.00 Uhr, bis 15.09.21, 09.30 Uhr, wurde in Stadthagen, auf dem Parkstreifen vor dem Haus Luisenstraße 14, ein blauer Pkw VW Golf am rechten Rücklicht beschädigt. Möglicherweise handelte es sich beim Verursacher um einen Radfahrer. Zeugen zum Unfallhergang werden gebeten, sich unter Tel. 05721 / 4004-0 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell