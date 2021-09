Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein

Nienburg (ots)

(Haa) Die Polizei in Nienburg sucht aufgrund eines Einbruches in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Exerzierplatz nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Bisher unbekannte Täter verschafften sich in dem Zeitraum von Samstag, den 11.09.2021 bis Samstag, den 18.09.2021 gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Die Eigentümer waren zu dieser Zeit abwesend. Als diese am letzten Samstag nach Hause zurückgekehrt waren, stellten sie fest, dass die Außenjalousie eines im Erdgeschoss befindlichen Fensters hochgedrückt worden war. Außerdem war die dahinter befindliche Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen und das Fenster dadurch geöffnet worden. Im Inneren mussten die Eigentümer dann feststellen, dass alle Zimmer, vermutlich auf der Suche nach Wertgegenständen, durchsucht worden waren. Ob dabei von den Tätern etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Wahrscheinlich um kein direktes Licht benutzen zu müssen, verwendeten die Einbrecher eine solarbetriebe Gartenlaterne als Lichtquelle. Diese wurde nach Tatbegehung am Tatort zurückgelassen.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können oder die innerhalb des Tatzeitraumes verdächtige Beobachtungen in der Straße Am Exerzierplatz oder den umliegenden Straßen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Nienburger Polizei unter der Telefonnummer 05021/9778 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell