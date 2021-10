Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Falsche Polizeibeamte am Telefon (19.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr ist es in Schwenningen in der Salinenstraße erneut zu einem versuchten Betrug durch sogenannte "Falsche Polizeibeamte" gekommen. Eine 70-Jährige erhielt nach bekannter Masche einen Anruf eines Betrügers, der sich als "Polizeibeamter" ausgab. Er behauptete, dass bei einem festgenommenen Räuber ein Zettel mit der Anschrift der Angerufenen gefunden worden sein. Im Verlauf des Telefonats kam es zum bekannten Muster, bei dem der Betrüger nach Wertsachen und Geld im Haus fragte. Als die Frau das verneinte, legte der Anrufer auf und es kam zu keinem Vermögensschaden.

Hinweise und Verhaltenstipps zu diesem und anderen Betrugsphänomenen, wie zum Beispiel dem "Enkeltrick", finden sich auf den Seiten der polizeilichen Prävention unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell