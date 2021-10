Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf, Lkrs. RW) Lastwagenauflieger rammt Autos

Oberndorf (ots)

Ein Sattelschlepper hat am Dienstagabend in der Talstraße beim Abbiegen zwei geparkte Autos gestreift und dadurch beschädigt. Der 34 Jahre alte Fahrer des Lasters bog gegen 17.30 Uhr beim dortigen Asia-Restaurant in Richtung Bahnhof ab und kam mit dem Auflieger zu weit nach links. Dieser streifte dann einen Nissan und einen Fiat, die dort abgestellt waren. An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5000 Euro. An dem Sattelzug aus der Türkei blieb es bei ein paar Kratzern. Der Trucker-Fahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt.

