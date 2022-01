Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallort unklar

Vreden (ots)

Einen Schaden an der Beifahrerseite eines grauen Mercedes-Benz angerichtet hat ein Unbekannter in Vreden. Erst nachdem der Geschädigte seine Erledigungen am Freitag zwischen 13.00 und 14.30 Uhr gemacht hatte und die B-Klasse für das Wochenende gereinigt werden sollte, bemerkte er den Schaden. Rund 2.000 Euro wird die Beseitigung der Kratzer und Dellen kosten. Gekommen sein kann es zu dem Geschehen auf den Parkplätzen von Discountern an der Winterswyker Straße, an der Straße Up de Hacke oder der Ottensteiner Straße sowie auf dem Domhof unweit eines Verbrauchermarktes. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

