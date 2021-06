Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, B 28 - Frontalzusammenstoß - wer wurde im Vorfeld der Kollision gefährdet?

Oppenau (ots)

Nach der Frontalkollision am Dienstagabend auf der B28 bei Oppenau sind die Ermittler des Verkehrsdienstes Offenburg auf der Suche nach gefährdeten Verkehrsteilnehmern oder Zeugen. Möglicherweise ist der 58-jährige Audi-Lenker bereits vor dem folgenschweren Unfall mehrfach auf die Gegenfahrbahn der B28 geraten. Wer durch die Fahrweise des Audi-Lenkers gefährdet wurde oder in diesem Zusammenhang entsprechende Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 bei den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg. Der durch den Unfall schwerverletzte, 44 Jahre alte Fahrer des Rover, befindet sich zwischenzeitlich nicht mehr in Lebensgefahr. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Freiburg geflogen. Der Sachschaden wird aktuell auf rund 10.000 Euro beziffert.

Erstmeldung vom 02.06.2021, 2:49 Uhr

Oppenau - Frontalzusammenstoß

Oppenau Drei verletzte Autoinsassen sind die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr auf der B28 kurz vor Oppenau ereignete. Ein 58 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Freudenstadt mit einem 20-jährigen Beifahrer steuerte seinen blauen Audi von Ramsbach in Richtung Oppenau und kam aus bislang unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite, auf der in diesem Moment ein Rover Cabrio entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge sind daraufhin frontal zusammengestoßen.

Der Unfallverursacher und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht, der entgegen kommende Rover-Fahrer schwer verletzt. Der Streckenabschnitt der B28 war bis zur Unfallklärung durch die Polizei und einen Sachverständigen sowie zur Bergung der Fahrzeuge bis ca. 22:00 Uhr gesperrt. Pkw konnten durch die Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Höhe des Sachschadens liegt im niedrigen 5-stelligen Bereich.

