Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Fahrradfahrerin stürzt (21.09.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Leicht verletzt wurde eine 30-jährige Radfahrerin am Montag gegen 12.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem abschüssigen Radweg in der Konstanzer Straße. Die Frau erkannte zwei Passanten, die den Radweg passieren wollten, und bremste ab. Hierbei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Die Fußgänger, ein Ehepaar, bemerkten den Unfall und eilten zu Hilfe. Nach einem kurzen Gespräch mit der Radfahrerin gingen diese weiter. Die Polizei bittet nun dieses Paar, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, in Verbindung zu setzen.

