Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - "Bobby-Car-Fall" abgeschlossen

Ahaus (ots)

Nachdem ein Kind eine Frau in der Ahauser Fußgängerzone mit seinem Bobby-Car in der vergangenen Woche angefahren und dabei leicht verletzt hatte, konnte zunächst kein Kontakt zu der Mutter des Jungen hergestellt werden. Wie sich nun herausstellte, hatte ein Zahlendreher in der Telefonnummer dieses unmöglich gemacht. Dank eines Zeugen konnte die Mutter des Jungen ermittelt werden. Sie hatte von der Suche über die verschiedenen Medien und sozialen Netzwerke noch nichts mitbekommen. Die zivilrechtlichen Dinge zwischen den Unfallbeteiligten können nun geregelt werden.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5130589

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell