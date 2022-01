Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Autofenster eingeschlagen und Tasche entwendet

Borken (ots)

Eine Handtasche samt Geldbörse und Papieren haben Unbekannte in Borken aus einem parkenden Wagen gestohlen. Zu der Tat kam es am Sonntag zwischen 16.00 Uhr und 16.45 Uhr auf dem Parkplatz einer Reithalle an der Pröbstinger Allee. Die Täter hatten die Fensterscheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Hinweise erbittet die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000. Die Polizei erneuert ihre Warnung, Wertsachen im Wagen liegen zu lassen. Ein Auto ist kein Tresor!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell