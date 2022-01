Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gegen Verkehrsinsel gefahren

Bocholt (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro hat ein Autofahrer am Sonntag in Bocholt hinterlassen. Das Geschehen spielte sich gegen 07.40 Uhr auf dem Ostwall ab: Nach ersten Erkenntnissen war dort ein Fahrzeug in Richtung Münsterstraße unterwegs, wo es in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Das Auto kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel und fuhr zunächst weiter. Hinter der Einmündung Augustastraße stieß das Fahrzeug erneut gegen eine Verkehrsinsel. Vor Ort trafen die Beamten auf mehrere Personen, darunter einen 25-Jährigen, der den Unfallwagen regelmäßig nutzt. Der alkoholisierte Bocholter bestritt, in diesem Fall gefahren zu sein. In der Polizeiwache entnahm ein Arzt dem 25-Jährigen zwei Blutproben, um den Grad der Alkoholisierung exakt zu bestimmen. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell