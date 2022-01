Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Werkzeuge und ein Akku-Ladegerät erbeutet

Rhede (ots)

In eine Garage an der Amselstraße sind Unbekannte in Rhede-Krechting eingedrungen. Zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Samstag, 22.20 Uhr, erbeuteten die Einbrecher mehrere Werkzeuge der Hersteller Stihl, Bosch sowie Makita. Zudem entwendeten die Täter ein Bosch-Pedelec-Akkuladegerät. Über das Garagendach hatten sich die Unbekannten Zugang in den Garten verschafft und gelangten so in die Garage. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990.

