Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Kind läuft nach Unfall weiter

Gronau (ots)

Nach einem Verkehrsunfall weiter gelaufen ist ein Kind am Freitag in Gronau-Epe. Gegen 10.35 Uhr hatte eine 48 Jahre alte Autofahrerin die Agathastraße aus Richtung Gronauer Straße kommend in Richtung Steinfurter Straße befahren. An einem Fußgängerüberweg querte gerade ein Kind die Straße. Dieses erkannte die Ahauserin zu spät. Sie bremste ihren Wagen ab, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge fiel dadurch zu Boden. Er stand auf und lief weiter mit den Worten, dass er nun zu seiner Mutter gehen werde, die die Polizei rufen würde. Auf eine von ihm getragene Armschlaufe angesprochen, gab das Kind an, dass sein Handgelenk gebrochen sei. Seine Personalien wollte er der Ahauserin nicht nennen. Der Gestürzte wird wie folgt beschrieben: ca. 1,40 Meter groß, circa 10 Jahre alt, blonde kurze Haare. Er trug ein beiges Oberteil sowie einen Rucksack. Die Polizei bittet die Mutter des Jungen sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit der Polizei unter Tel. (02562) 9260 aufzunehmen.

