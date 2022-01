Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbruch in Wochenendhaus

Heiden (ots)

Mit einem Stein haben Unbekannte eine Terrassentür eines Wochenendhauses in Heiden eingeschlagen. Zu dem Geschehen an der Römerseestraße kam es zwischen Freitag, 12.00 Uhr, und Samstag, 12.00 Uhr. Im Inneren entwendeten sie nach derzeitigem Erkenntnisstand einen Laubsauger des Herstellers Stihl. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell