Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kellerraum

Bocholt (ots)

Durch eine unverschlossene Tür eines Mehrfamilienhauses an der Eintrachtstraße in Bocholt gelangten Unbekannte in einen Keller. Dort brachen die Täter in einen Raum ein. Ob die Einbrecher Beute machten, ist derzeit noch unklar. Zu dem Geschehen kam es zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Samstag, 11.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990.

