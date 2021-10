Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung an Grundschule

Hagen-Altenhagen (ots)

An der Erwin-Hegemann-Grundschule in der Fraunhoferstraße beschädigten Unbekannte am vergangenen Wochenende, 22.10.2021, 08:15 Uhr, bis 25.10.2021, 06:30 Uhr, eine Gegensprechanlage. Am Eingangsbereich des Zwischentraktes wurde die Gegensprechanlage aus der Verankerung gerissen und die Kameralinse mit Farbe beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (rit)

