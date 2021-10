Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebe geben sich als Dachdecker aus und stehlen 98-jährigem Mann Bargeld

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Trickdiebe gaben sich am Montagmittag (25.10.2021) in Hohenlimburg als Dachdecker aus und stahlen einem 98-jährigen Mann Bargeld. Gegen 11.00 Uhr fegte der Hagener Laub vor seinem Haus in der Liévinstraße. Dabei kamen die zwei Unbekannten auf ihn zu und teilten ihm mit, dass sie beschädigte Dachziegel auf dem Dach seines Hauses erkannt hätten. Die Schäden könnten sie beheben. Der 98-Jährige händigte einem der Männer einen mittleren dreistelligen Geldbetrag aus, woraufhin dieser angab, eine Leiter holen zu müssen. Der andere Täter führte den Hagener um das Haus herum, um ihm dort etwas zu zeigen und ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Kurz darauf sagten die beiden Unbekannten, dass sie nun Material beschaffen müssten und fuhren mit einem weißen Kastenwagen davon. In seinem Haus bemerkte der 98-Jährige später, dass ein niedriger vierstelliger Geldbetrag aus seinem Portemonnaie gestohlen wurde. Den Polizeibeamten gegenüber konnte der Mann die beiden Täter als circa 180 cm groß und etwa 40 Jahre alt beschreiben. Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

