Polizei Hagen

POL-HA: Wohnwagen aus Boelerheide gestohlen

Hagen-Boele (ots)

Am Sonntag (24.10.2021) erwartete eine Hagenerin eine böse Überraschung, als sie aus dem Urlaub zurückkehrte. Ihr Wohnwagen, den sie vor ihrer Garage in der Sonntagsstraße geparkt hatte, war verschwunden. Offenbar gelang es Unbekannten, den Wohnwagen der Marke Adria zwischen dem 15.10. und 24.10. zu stehlen. Wie genau dies geschah, ist noch nicht bekannt. Das Fahrzeug war weiß und hatte einen grauen Streifen an den Seiten. Auffällig waren ein auf dem Dach angebrachter Sonnenkollektor, sowie eine Klimaanlage. Im Wagen befand sich ein rotes, klappbares E-Bike. Wem ist der Wohnwagen oder das Rad aufgefallen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell