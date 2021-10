Polizei Hagen

POL-HA: Streit vor Kneipe endet mit Ingewahrsamnahme

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstag, 23.10.2021, stritten und rangelten gegen 02:15 Uhr mehrere Personen vor einer Kneipe in der Berliner Straße. Ein 31-jähriger Hagener versuchte den Streit zu schlichten. Dabei stürzte er zu Boden. Anschließend, so das Opfer, trat ihm ein 39-jähriger Hagener mehrfach gegen den Kopf. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. Der 39-Jährige war stark alkoholisiert und aggressiv. Er schilderte eine andere Version der Geschichte. Da er sich aber nicht beruhigen ließ wurde er von den Polizisten in Gewahrsam genommen. (rit)

