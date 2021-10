Polizei Hagen

POL-HA: Auto im Gebüsch - Verkehrsunfallflucht

Hagen-Vorhalle (ots)

Am 23.10.2021 wurde gegen 00:20 Uhr in einem Gebüsch ein verlassener PKW mit noch warmer Motorhaube festgestellt. Ein Zeuge fuhr an der Örtlichkeit in der Becheltestraße vorbei und entdeckte den PKW. Dieser stand inmitten eines Gebüsches und hatte den Werbemast eines, nach der Hochwasserlage geschlossenen, Schnellrestaurants gerammt. An dem Fahrzeug konnten keine Personen angetroffen werden. Es waren keine Kennzeichen montiert. Der letzte Fahrzeughalter des Citroen konnte belegen, dass er das Fahrzeug vor einigen Wochen abgegeben hatte. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Unfallverursacher dauern an. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (rit)

