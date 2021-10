Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach) Unbekannter Täter beschädigt Auto (03.10.2021)

Lauterbach (ots)

Wie jetzt erst zur Anzeige gebracht, hat am 3. Oktober auf dem Parkplatz des Gasthauses "Adler" in der Straße "Fohrenbühl" ein Unbekannter zwischen 14 und 15 Uhr einen Audi an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Wahrscheinlich entstand der Sachschaden von ca. 1.500 bis 2.000 Euro beim Ein- oder Ausparken. Das Polizeirevier Schramberg bittet um Hinweise unter Tel. 07422/2701-0.

