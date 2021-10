Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen) Sachschaden durch Parkrempler (11.10.2021)

Dunningen (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagvormittag zwischen 9 und 12 Uhr in der Benzstraße, auf dem Parkplatz eines Schulungszentrums, einen geparkten Audi an der Beifahrertür beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg (Tel. 07422/2701-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell