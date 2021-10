Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Zweiradfahrer stoßen zusammen

Eine Leichtverletzte (11.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Zusammenstoß gekommen ist es am Montag gegen 20 Uhr auf einem Radweg neben der Landesstraße 173 zwischen Villingen und Schwenningen. Ein 60-jähriger Mofa-Fahrer fuhr in Richtung Schwenningen, wo er kurz nach einem Kreisverkehr mit einer entgegenkommenden 23-jährigen Rennradfahrerin zusammenstieß. Dabei erlitt die junge Frau leichte Verletzungen, die sie in einem Krankenhaus behandeln lassen musste.

