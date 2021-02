Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflüchtiger scheitert am Hochwasser

Leubsdorf (ots)

Am Montagmorgen, gegen 10:40 Uhr, kam es auf dem Linzer Weg im Begegnungsverkehr in Leubsdorf zu einer Kollision zweier Pkw. Der 60-jährige Unfallverursacher aus Eitorf setzte seine Fahrt fort, musste jedoch aufgrund des Hochwasserstandes seine Fahrt abbrechen, wendete und kam wieder an der Unfallstelle vorbei. Der am Unfallort auf die Polizei wartende Geschädigte erkannte das verursachende Fahrzeug und blockierte die Weiterfahrt bis zum Eintreffen der Polizei.

