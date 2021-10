Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb erwischt

Hagen-Eckesey (ots)

Ein Ladendetektiv wurde am 25.10.2021 um 13:25 Uhr in einem Baumarkt in der Eckeseyer Straße auf einen vermeintlichen Kunden aufmerksam. Er sah, wie sich der 53-jährige Hagener eine Zange und zwei Messer nahm, die Sicherungsetiketten entfernte und die Gegenstände einsteckte. Nach Verlassen der Kassenzone wurde der Mann durch den Ladendetektiv gestellt und die Polizei hinzugezogen. Mit einer Strafanzeige und einem Hausverbot im Gepäck, jedoch ohne die Werkzeuge endete dieser Baumarktbesuch. (rit)

