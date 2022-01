Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alkoholisierter Radfahrer fährt gegen Auto

Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Einen Schaden von rund 2.000 Euro hat ein mutmaßlich angetrunkener Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bocholt angerichtet. Der Unbekannte fuhr mit seinem Trekkingrad gegen einen auf der Viktoriastraße geparkten grauen Mercedes-Benz. Zu dem Geschehen kam es am frühen Samstagmorgen gegen 01.05 Uhr. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Radfahrer auf der Viktoriastraße in Richtung Eintrachtstraße. Zeugen beschrieben den Mann wie folgt: circa 40 Jahre alt, kräftige Statur sowie dunkelblonde, kurze Haare. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell