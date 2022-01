Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Jugendlicher flüchtet

Polizei stellt Autofahrer

Bocholt (ots)

Einen 17 Jahre alten Hamminkelner stoppte die Polizei am Samstagnachmittag in Bocholt. Der zunächst unbekannte Autofahrer war einer Streifenwagenbesatzung gegen 13.50 Uhr an der Friesenstraße aufgrund eines Verkehrsverstoßes aufgefallen. Einer Kontrolle entzog er sich dann durch Flucht. Anhaltezeichen missachtete er dabei und querte eine Ampelkreuzung bei Rot. Als er verkehrsbedingt halten musste, forderten Polizisten ihn auf, aus dem Wagen zu steigen. Dem kam er nicht nach und flüchtete weiter. Kurze Zeit später endete die Fahrt. Mehrere Streifenwagenbesatzungen stellten den 17-Jährigen auf dem Loikumer Weg. Einen Führerschein hat der Autofahrer nicht. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Jugendliche unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um einen Konsum ausschließen oder nachweisen zu können. Es folgten die Sicherstellung des Wagens sowie die Einleitung eines Strafverfahrens gegen den Hamminkelner. Auch ein Zeuge sowie der Halter des genutzten Fahrzeugs müssen mit Strafverfahren rechnen. Der Zeuge, ein Mann aus dem familiären Umfeld des Flüchtigen, hatte die Beamten beleidigt und bedroht. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte der rasanten Flucht sowie Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 aufzunehmen.

