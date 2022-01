Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - BMW angefahren

Zeugen gesucht

Ahaus (ots)

Weiße Kratzer und eine Delle am Kotflügel eines schwarzen BMWs sind die Folgen eines Verkehrsunfalls in Ahaus-Wüllen. Am Donnerstag zwischen 16.20 und 16.40 Uhr stand der Wagen auf einem Parkplatz eines Marktes an der Eschstraße, als er angefahren wurde. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

