Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: POL-BOR:Gescher - Wohnungsbrand

Gescher (ots)

Aktuell brennt eine Wohnung in einem Gebäude in Gescher, Borkener Damm. Die Feuerwehr löscht aktuell das Feuer. Die Straßen im Bereich des Brandortes wurden durch die Polizei gesperrt. Es wurden drei Personen verletzt, zwei leicht verletzt und eine Person wurde schwer verletzt. Die schwer-verletzte Person wird mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es besteht keine Lebensgefahr. Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Gescher kümmern sich um die Unterbringung der Bewohner. Zur Höhe des Gebäudeschadens und zur Brandursache können aktuell keine Angaben gemacht werden.

