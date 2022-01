Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Diebe stehlen Reitsättel

Raesfeld (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag in Raesfeld-Erle vier Reitsättel entwendet. Die schwarzen Sättel - einer davon der Marke Euroriding, ein anderer der Marke Kiefer - hatten sich in einer Sattelkammer auf einem Grundstück an der Marienthaler Straße befunden. Die Tatzeit liegt etwa zwischen 06.30 Uhr und 11.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell