Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Autofahrerin missachtet "Rechts-vor-links" - Pedelecfahrer verletzt

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 55 Jahre alter Pedelecfahrer in Vreden zugezogen. Der Vredener war am Donnerstag gegen 12.35 Uhr auf dem Wendfelder Damm in Richtung Innenstadt unterwegs, als er mit dem Wagen einer 36 Jahre alten Vredener kollidierte. Die Autofahrerin hatte einen Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Kleinemast in Richtung Wendfelder Damm befahren. An einer Kreuzung missachtete die 36-Jährige die Vorfahrt des von rechts kommenden Radfahrers. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 400 Euro geschätzt.

